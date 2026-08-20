SPI-Papier Ascom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ascom von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Ascom-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Ascom-Papier letztlich bei 11,50 CHF. Bei einem Ascom-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 869,565 Ascom-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 19.08.2026 auf 5,34 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 643,48 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 53,57 Prozent vermindert.

Der Marktwert von Ascom betrug jüngst 185,15 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at