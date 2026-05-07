SPI-Papier Ascom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ascom von vor 5 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Ascom-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Ascom-Papier statt. Diesen Tag beendete die Ascom-Aktie bei 14,20 CHF. Bei einem Ascom-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 704,225 Ascom-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 774,65 CHF, da sich der Wert einer Ascom-Aktie am 06.05.2026 auf 5,36 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 62,25 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Ascom belief sich jüngst auf 182,82 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at