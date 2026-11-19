Ascom-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 13,72 CHF. Bei einem Ascom-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,289 Ascom-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 18.11.2026 auf 5,37 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 39,14 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 60,86 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Ascom belief sich zuletzt auf 170,51 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at