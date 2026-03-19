Ascom Aktie
WKN: 885933 / ISIN: CH0011339204
|Rentable Ascom-Investition?
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19.03.2026 10:04:12
SPI-Papier Ascom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ascom von vor 10 Jahren bedeutet
Vor 10 Jahren wurden Ascom-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Ascom-Anteile letztlich bei 17,50 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 57,143 Ascom-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 280,00 CHF, da sich der Wert eines Ascom-Papiers am 18.03.2026 auf 4,90 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 72,00 Prozent.
Insgesamt war Ascom zuletzt 167,41 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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