SPI-Papier Ascom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ascom von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Ascom-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurde die Ascom-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Ascom-Papiers betrug an diesem Tag 15,12 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 CHF in die Ascom-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,614 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.06.2026 gerechnet (6,47 CHF), wäre das Investment nun 42,79 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 57,21 Prozent vermindert.

Jüngst verzeichnete Ascom eine Marktkapitalisierung von 221,12 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at