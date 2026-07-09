Ascom Aktie

Ascom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 885933 / ISIN: CH0011339204

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Performance unter der Lupe 09.07.2026 10:03:25

SPI-Papier Ascom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Ascom von vor 10 Jahren angefallen

Vor Jahren in Ascom eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Ascom-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Ascom-Anteile bei 15,25 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Ascom-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 655,738 Ascom-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Ascom-Aktie auf 6,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 262,30 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 57,38 Prozent verringert.

Ascom wurde am Markt mit 218,29 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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