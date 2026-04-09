SPI-Papier Ascom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Ascom von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren in Ascom-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurde das Ascom-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Ascom-Aktie an diesem Tag bei 15,22 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 65,703 Ascom-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 371,22 CHF, da sich der Wert einer Ascom-Aktie am 08.04.2026 auf 5,65 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 62,88 Prozent.

Ascom erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 186,72 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at