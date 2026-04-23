SPI-Papier Ascom-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Ascom-Aktionäre freuen

Im Rahmen der Hauptversammlung von SPI-Titel Ascom am 22.04.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 0,20 CHF je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich um 100,00 Prozent. Die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen von Ascom beträgt 3,60 Mio. CHF. Damit wurde die Ascom-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 66,67 Prozent reduziert.

Ascom-Ausschüttungsrendite

Schlussendlich notierte die Ascom-Aktie am Tag der Hauptversammlung via SIX SX bei 5,89 CHF. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Ascom wird das Ascom-Papier mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Ascom-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Aktionäre. Ascom verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 5,24 Prozent. Die Dividendenrendite erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 2,40 Prozent betrug.

Tatsächliche Rendite im Verhältnis zur Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 3 Jahren ist der Kurs von Ascom via SIX SX um 32,69 Prozent gesunken. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Gewinn von 96,34 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Ascom

Für 2026 prognostizieren FactSet-Analysten eine Senkung der Dividende auf 0,18 CHF. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 2,97 Prozent zurückgehen.

Ascom-Hauptdaten

Die Marktkapitalisierung des SPI-Unternehmens Ascom steht aktuell bei 204,878 Mio. CHF. Ascom besitzt aktuell ein KGV von 8,95. Der Umsatz von Ascom betrug in 2025 292,100 Mio. CHF. Das EPS belief sich derweil auf 0,43 CHF.

Redaktion finanzen.at