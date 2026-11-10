ASMALLWORLD Aktie
WKN DE: A2JE3W / ISIN: CH0404880129
|Rentable ASMALLWORLD-Anlage?
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10.11.2026 10:03:31
SPI-Papier ASMALLWORLD-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ASMALLWORLD von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die ASMALLWORLD-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der ASMALLWORLD-Aktie betrug an diesem Tag 0,80 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die ASMALLWORLD-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 125,000 ASMALLWORLD-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 143,75 CHF, da sich der Wert einer ASMALLWORLD-Aktie am 09.11.2026 auf 1,15 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 43,75 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von ASMALLWORLD bezifferte sich zuletzt auf 16,07 Mio. CHF. ASMALLWORLD-Papiere wurden am 20.03.2018 zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines ASMALLWORLD-Anteils auf 12,40 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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