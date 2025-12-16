ASMALLWORLD Aktie

ASMALLWORLD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JE3W / ISIN: CH0404880129

Lukrative ASMALLWORLD-Anlage? 16.12.2025 10:03:58

SPI-Papier ASMALLWORLD-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ASMALLWORLD-Investment von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen ASMALLWORLD-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem ASMALLWORLD-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 2,35 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die ASMALLWORLD-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4 255,319 ASMALLWORLD-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 15.12.2025 auf 0,65 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 744,68 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 72,55 Prozent.

ASMALLWORLD war somit zuletzt am Markt 9,40 Mio. CHF wert. ASMALLWORLD-Anteile wurde am 20.03.2018 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der ASMALLWORLD-Aktie bei 12,40 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

ASMALLWORLD AG

