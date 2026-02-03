ASMALLWORLD Aktie

ASMALLWORLD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JE3W / ISIN: CH0404880129

Rentable ASMALLWORLD-Anlage? 03.02.2026 10:04:03

SPI-Papier ASMALLWORLD-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ASMALLWORLD-Investment von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in ASMALLWORLD gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades ASMALLWORLD-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das ASMALLWORLD-Papier bei 1,32 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die ASMALLWORLD-Aktie investiert hätte, hätte er nun 7 575,758 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 0,66 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 962,12 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 50,38 Prozent.

Der Börsenwert von ASMALLWORLD belief sich jüngst auf 9,98 Mio. CHF. Am 20.03.2018 fand der erste Handelstag der ASMALLWORLD-Aktie an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs eines ASMALLWORLD-Anteils lag damals bei 12,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

