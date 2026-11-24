Heute vor 5 Jahren wurden Trades ASMALLWORLD-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 2,80 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3 571,429 ASMALLWORLD-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des ASMALLWORLD-Papiers auf 1,28 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 571,43 CHF wert. Mit einer Performance von -54,29 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Insgesamt war ASMALLWORLD zuletzt 17,80 Mio. CHF wert. Das ASMALLWORLD-Papier wurde am 20.03.2018 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann der ASMALLWORLD-Anteilsschein bei 12,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at