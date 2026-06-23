SPI-Papier ASMALLWORLD-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ASMALLWORLD von vor einem Jahr verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in ASMALLWORLD-Aktien verlieren können.

Die ASMALLWORLD-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse STU gehandelt. Zum Handelsende stand das ASMALLWORLD-Papier an diesem Tag bei 1,12 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 892,857 ASMALLWORLD-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 0,66 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 584,82 EUR wert. Mit einer Performance von -41,52 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von ASMALLWORLD belief sich jüngst auf 9,55 Mio. Euro. Das Börsendebüt der ASMALLWORLD-Papiere fand am 20.03.2018 an der Börse STU statt. Der erste festgestellte Kurs der ASMALLWORLD-Aktie lag damals bei 12,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at