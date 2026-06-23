ASMALLWORLD Aktie
WKN DE: A2JE3W / ISIN: CH0404880129
|ASMALLWORLD-Investment im Blick
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23.06.2026 10:04:02
SPI-Papier ASMALLWORLD-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ASMALLWORLD von vor einem Jahr verloren
Die ASMALLWORLD-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse STU gehandelt. Zum Handelsende stand das ASMALLWORLD-Papier an diesem Tag bei 1,12 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 892,857 ASMALLWORLD-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 0,66 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 584,82 EUR wert. Mit einer Performance von -41,52 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von ASMALLWORLD belief sich jüngst auf 9,55 Mio. Euro. Das Börsendebüt der ASMALLWORLD-Papiere fand am 20.03.2018 an der Börse STU statt. Der erste festgestellte Kurs der ASMALLWORLD-Aktie lag damals bei 12,40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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