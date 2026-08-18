ASMALLWORLD Aktie
WKN DE: A2JE3W / ISIN: CH0404880129
|Langfristige Performance
|
18.08.2026 10:03:34
SPI-Papier ASMALLWORLD-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ASMALLWORLD von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurde das ASMALLWORLD-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die ASMALLWORLD-Aktie an diesem Tag 1,05 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die ASMALLWORLD-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 95,238 ASMALLWORLD-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des ASMALLWORLD-Papiers auf 0,59 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 55,71 CHF wert. Die Abnahme von 100 CHF zu 55,71 CHF entspricht einer negativen Performance von 44,29 Prozent.
Jüngst verzeichnete ASMALLWORLD eine Marktkapitalisierung von 9,11 Mio. CHF. Der erste Handelstag der ASMALLWORLD-Aktie an der Börse SWX war der 20.03.2018. Zum Börsendebüt der ASMALLWORLD-Aktie wurde der Erstkurs mit 12,40 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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