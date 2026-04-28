SPI-Papier ASMALLWORLD-Aktie: So viel Verlust hätte ein ASMALLWORLD-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen ASMALLWORLD-Einstiegs gewesen.

ASMALLWORLD-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 1,20 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8 333,333 ASMALLWORLD-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 0,64 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 5 333,33 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 46,67 Prozent.

Jüngst verzeichnete ASMALLWORLD eine Marktkapitalisierung von 9,12 Mio. CHF. Der erste Handelstag der ASMALLWORLD-Papiere an der Börse SWX war der 20.03.2018. Der Erstkurs des ASMALLWORLD-Papiers belief sich damals auf 12,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at