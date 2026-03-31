SPI-Papier ASMALLWORLD-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ASMALLWORLD von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die ASMALLWORLD-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der ASMALLWORLD-Aktie statt. Diesen Tag beendete das ASMALLWORLD-Papier bei 1,23 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 813,008 ASMALLWORLD-Aktien im Depot. Die gehaltenen ASMALLWORLD-Aktien wären am 30.03.2026 516,26 CHF wert, da der Schlussstand 0,64 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 48,37 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von ASMALLWORLD belief sich zuletzt auf 9,19 Mio. CHF. Die Erstnotiz des ASMALLWORLD-Papiers fand am 20.03.2018 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs der ASMALLWORLD-Aktie lag beim Börsengang bei 12,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at