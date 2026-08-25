ASMALLWORLD Aktie
WKN DE: A2JE3W / ISIN: CH0404880129
|Rentable ASMALLWORLD-Investition?
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25.08.2026 10:03:37
SPI-Papier ASMALLWORLD-Aktie: So viel Verlust hätte eine ASMALLWORLD-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
ASMALLWORLD-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen ASMALLWORLD-Anteile an diesem Tag bei 1,64 CHF. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die ASMALLWORLD-Aktie investiert hat, hat nun 609,756 Anteile im Depot. Die gehaltenen ASMALLWORLD-Anteile wären am 24.08.2026 365,85 CHF wert, da der Schlussstand 0,60 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 63,41 Prozent.
Der Börsenwert von ASMALLWORLD belief sich zuletzt auf 8,68 Mio. CHF. Der erste Handelstag der ASMALLWORLD-Aktie an der Börse SWX war der 20.03.2018. Ihren ersten Handelstag begann die ASMALLWORLD-Aktie bei 12,40 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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