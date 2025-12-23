SPI-Papier ASMALLWORLD-Aktie: So viel Verlust hätte eine ASMALLWORLD-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in ASMALLWORLD-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem ASMALLWORLD-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die ASMALLWORLD-Aktie bei 2,75 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die ASMALLWORLD-Aktie investiert, befänden sich nun 36,364 ASMALLWORLD-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des ASMALLWORLD-Papiers auf 0,61 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22,18 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 77,82 Prozent verringert.

ASMALLWORLD markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,31 Mio. CHF. Die Erstnotiz der ASMALLWORLD-Aktie fand am 20.03.2018 an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann das ASMALLWORLD-Papier bei 12,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at