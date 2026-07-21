SPI-Papier ASMALLWORLD-Aktie: So viel Verlust hätte eine ASMALLWORLD-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in ASMALLWORLD-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden ASMALLWORLD-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das ASMALLWORLD-Papier an diesem Tag 1,13 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das ASMALLWORLD-Papier investiert hätte, hätte er nun 8 849,558 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 20.07.2026 5 530,97 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 0,63 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 44,69 Prozent abgenommen.

ASMALLWORLD wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,53 Mio. CHF gelistet. ASMALLWORLD-Papiere wurden am 20.03.2018 zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines ASMALLWORLD-Papiers auf 12,40 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at