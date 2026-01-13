ASMALLWORLD Aktie

ASMALLWORLD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JE3W / ISIN: CH0404880129

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Investition 13.01.2026 10:03:41

SPI-Papier ASMALLWORLD-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ASMALLWORLD von vor 3 Jahren angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in ASMALLWORLD-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem ASMALLWORLD-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 2,06 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das ASMALLWORLD-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4 854,369 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen ASMALLWORLD-Anteile wären am 12.01.2026 3 155,34 CHF wert, da der Schlussstand 0,65 CHF betrug. Mit einer Performance von -68,45 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Insgesamt war ASMALLWORLD zuletzt 9,41 Mio. CHF wert. Die ASMALLWORLD-Aktie wurde am 20.03.2018 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des ASMALLWORLD-Papiers bei 12,40 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ASMALLWORLD AG

mehr Nachrichten

Analysen zu ASMALLWORLD AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ASMALLWORLD AG 0,70 3,70% ASMALLWORLD AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Start der Berichtssaison: ATX stabil aber trotzdem mit neuen Allzeithochs -- DAX im Minus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich stärker
Der heimische sowie Aktienmarkt bewegen sich im Dienstagshandel zunächst nur wenig, während der deutsche Leitindex abgibt. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag überwiegend grüne Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen