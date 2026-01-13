SPI-Papier ASMALLWORLD-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ASMALLWORLD von vor 3 Jahren angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in ASMALLWORLD-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem ASMALLWORLD-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 2,06 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das ASMALLWORLD-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4 854,369 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen ASMALLWORLD-Anteile wären am 12.01.2026 3 155,34 CHF wert, da der Schlussstand 0,65 CHF betrug. Mit einer Performance von -68,45 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Insgesamt war ASMALLWORLD zuletzt 9,41 Mio. CHF wert. Die ASMALLWORLD-Aktie wurde am 20.03.2018 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des ASMALLWORLD-Papiers bei 12,40 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at