ASMALLWORLD Aktie
WKN DE: A2JE3W / ISIN: CH0404880129
|Frühe Investition
|
13.01.2026 10:03:41
SPI-Papier ASMALLWORLD-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ASMALLWORLD von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem ASMALLWORLD-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 2,06 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das ASMALLWORLD-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4 854,369 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen ASMALLWORLD-Anteile wären am 12.01.2026 3 155,34 CHF wert, da der Schlussstand 0,65 CHF betrug. Mit einer Performance von -68,45 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Insgesamt war ASMALLWORLD zuletzt 9,41 Mio. CHF wert. Die ASMALLWORLD-Aktie wurde am 20.03.2018 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des ASMALLWORLD-Papiers bei 12,40 CHF festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
