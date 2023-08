SPI-Papier Autoneum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Autoneum eingebracht

Vor Jahren Autoneum-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Autoneum-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 92,55 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Autoneum-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,080 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Autoneum-Aktie auf 129,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 139,38 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 39,38 Prozent.

Jüngst verzeichnete Autoneum eine Marktkapitalisierung von 610,37 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at