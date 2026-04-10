Autoneum Aktie
WKN DE: A1H900 / ISIN: CH0127480363
|Hochrechnung
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10.04.2026 10:03:36
SPI-Papier Autoneum-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Autoneum von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das Autoneum-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 107,60 CHF. Bei einem Autoneum-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 92,937 Autoneum-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 09.04.2026 11 022,30 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 118,60 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 10,22 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Autoneum eine Marktkapitalisierung von 699,04 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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