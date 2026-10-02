Autoneum Aktie

Autoneum für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H900 / ISIN: CH0127480363

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Lohnender Autoneum-Einstieg? 02.10.2026 10:04:08

SPI-Papier Autoneum-Aktie: So viel hätte eine Investition in Autoneum von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Autoneum-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Autoneum-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 119,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,840 Autoneum-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 103,70 CHF, da sich der Wert eines Autoneum-Anteils am 01.10.2026 auf 123,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 3,70 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Autoneum belief sich jüngst auf 715,27 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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