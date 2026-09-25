Autoneum Aktie
WKN DE: A1H900 / ISIN: CH0127480363
|Profitable Autoneum-Anlage?
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25.09.2026 10:03:40
SPI-Papier Autoneum-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Autoneum-Investment von vor einem Jahr verloren
Die Autoneum-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 158,20 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 63,211 Autoneum-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 122,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 749,68 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 22,50 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Autoneum eine Börsenbewertung in Höhe von 723,15 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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