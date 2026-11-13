SPI-Papier Autoneum-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Autoneum von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Autoneum-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Autoneum-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Autoneum-Anteile bei 231,05 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Autoneum-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,433 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.11.2026 gerechnet (127,20 CHF), wäre die Investition nun 55,05 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 44,95 Prozent verringert.

Autoneum erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 739,07 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at