Autoneum Aktie

Autoneum für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H900 / ISIN: CH0127480363

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Autoneum-Investment 30.10.2026 10:03:36

SPI-Papier Autoneum-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Autoneum von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Autoneum-Aktie Investoren gebracht.

Am 30.10.2023 wurde das Autoneum-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Autoneum-Papier an diesem Tag bei 101,00 CHF. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Autoneum-Aktie investiert hat, hat nun 9,901 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.10.2026 gerechnet (119,80 CHF), wäre die Investition nun 1 186,14 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 18,61 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Autoneum eine Börsenbewertung in Höhe von 695,81 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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