SPI-Papier Autoneum-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Autoneum von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Autoneum-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Autoneum-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Autoneum-Papier an diesem Tag bei 136,88 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 7,306 Autoneum-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 13.05.2026 850,39 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 116,40 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 14,96 Prozent.

Autoneum war somit zuletzt am Markt 675,30 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at