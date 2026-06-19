SPI-Papier Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte ein Autoneum-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Autoneum-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Autoneum-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 155,07 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 CHF in die Autoneum-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,645 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Autoneum-Papiers auf 114,20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 73,64 CHF wert. Mit einer Performance von -26,36 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Autoneum bezifferte sich zuletzt auf 667,25 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at