SPI-Papier Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte ein Autoneum-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Autoneum-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Das Autoneum-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 127,60 CHF. Wer vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Autoneum-Aktie investiert hat, hat nun 7,837 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Autoneum-Papiere wären am 12.03.2026 931,03 CHF wert, da der Schlussstand 118,80 CHF betrug. Das entspricht einer Einbuße um 6,90 Prozent.

Autoneum war somit zuletzt am Markt 688,78 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at