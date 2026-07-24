SPI-Papier Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Autoneum von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Autoneum eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Autoneum-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Autoneum-Papier 233,79 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 42,774 Autoneum-Aktien. Die gehaltenen Autoneum-Aktien wären am 23.07.2026 4 645,26 CHF wert, da der Schlussstand 108,60 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 53,55 Prozent verringert.

Der Autoneum-Wert an der Börse wurde auf 637,16 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at