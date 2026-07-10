SPI-Papier Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Autoneum von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Autoneum-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Autoneum-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Autoneum-Anteile betrug an diesem Tag 123,68 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Autoneum-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,809 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 09.07.2026 90,72 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 112,20 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 9,28 Prozent.

Am Markt war Autoneum jüngst 647,81 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at