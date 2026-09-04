Autoneum Aktie
WKN DE: A1H900 / ISIN: CH0127480363
|Lukrativer Autoneum-Einstieg?
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04.09.2026 10:03:59
SPI-Papier Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Autoneum von vor 3 Jahren bedeutet
Die Autoneum-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 131,98 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Autoneum-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 75,771 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 486,54 CHF, da sich der Wert einer Autoneum-Aktie am 03.09.2026 auf 125,20 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 5,13 Prozent eingebüßt.
Zuletzt verbuchte Autoneum einen Börsenwert von 714,71 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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