Autoneum Aktie

Autoneum für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H900 / ISIN: CH0127480363

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance im Blick 27.02.2026 10:03:43

SPI-Papier Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Autoneum von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Autoneum-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurde die Autoneum-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Autoneum-Anteile bei 153,56 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Autoneum-Aktie investiert hätte, hätte er nun 65,119 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 283,19 CHF, da sich der Wert einer Autoneum-Aktie am 26.02.2026 auf 127,20 CHF belief. Damit wäre die Investition um 17,17 Prozent gesunken.

Autoneum wurde am Markt mit 745,69 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Autoneum AG

mehr Nachrichten