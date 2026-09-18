Autoneum Aktie
WKN DE: A1H900 / ISIN: CH0127480363
|Autoneum-Investment
|
18.09.2026 10:04:01
SPI-Papier Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Autoneum von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Autoneum-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Autoneum-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 254,05 CHF. Wer vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Autoneum-Aktie investiert hat, hat nun 3,936 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 489,66 CHF, da sich der Wert eines Autoneum-Anteils am 17.09.2026 auf 124,40 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 51,03 Prozent vermindert.
Autoneum wurde jüngst mit einem Börsenwert von 702,44 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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