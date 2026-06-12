SPI-Papier Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Autoneum von vor 3 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Autoneum-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Autoneum-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Autoneum-Papier bei 146,49 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Autoneum-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 68,262 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Autoneum-Papiers auf 114,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 836,51 CHF wert. Damit wäre die Investition um 21,63 Prozent gesunken.

Alle Autoneum-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 668,42 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at