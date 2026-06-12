Autoneum Aktie
WKN DE: A1H900 / ISIN: CH0127480363
|Autoneum-Anlage unter der Lupe
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12.06.2026 10:03:55
SPI-Papier Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Autoneum von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Autoneum-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Autoneum-Papier bei 146,49 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Autoneum-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 68,262 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Autoneum-Papiers auf 114,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 836,51 CHF wert. Damit wäre die Investition um 21,63 Prozent gesunken.
Alle Autoneum-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 668,42 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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