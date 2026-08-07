SPI-Papier Autoneum-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Autoneum von vor 3 Jahren angefallen

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Autoneum-Aktie gebracht.

Die Autoneum-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 141,03 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Autoneum-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,091 Autoneum-Aktien. Die gehaltenen Autoneum-Aktien wären am 06.08.2026 911,89 CHF wert, da der Schlussstand 128,60 CHF betrug. Das entspricht einer Abnahme von 8,81 Prozent.

Autoneum war somit zuletzt am Markt 754,82 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at