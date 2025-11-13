Avolta Aktie

Avolta (ex Dufry)-Investmentbeispiel 13.11.2025 10:04:25

SPI-Papier Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Avolta (ex Dufry)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Avolta (ex Dufry)-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Avolta (ex Dufry)-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 39,22 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Avolta (ex Dufry)-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,550 Avolta (ex Dufry)-Aktien. Die gehaltenen Avolta (ex Dufry)-Papiere wären am 12.11.2025 114,48 CHF wert, da der Schlussstand 44,90 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 14,48 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Avolta (ex Dufry) belief sich zuletzt auf 6,23 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

