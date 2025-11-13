Avolta Aktie
WKN: A0HMLM / ISIN: CH0023405456
|Avolta (ex Dufry)-Investmentbeispiel
|
13.11.2025 10:04:25
SPI-Papier Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Avolta (ex Dufry)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurden Avolta (ex Dufry)-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 39,22 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Avolta (ex Dufry)-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,550 Avolta (ex Dufry)-Aktien. Die gehaltenen Avolta (ex Dufry)-Papiere wären am 12.11.2025 114,48 CHF wert, da der Schlussstand 44,90 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 14,48 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Avolta (ex Dufry) belief sich zuletzt auf 6,23 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!