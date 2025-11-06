SPI-Papier Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Avolta (ex Dufry)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Avolta Aktie
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Avolta (ex Dufry)-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 33,90 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Avolta (ex Dufry)-Aktie investiert, befänden sich nun 294,985 Avolta (ex Dufry)-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 495,58 CHF, da sich der Wert eines Avolta (ex Dufry)-Papiers am 05.11.2025 auf 42,36 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 24,96 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für Avolta (ex Dufry) eine Börsenbewertung in Höhe von 6,06 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
