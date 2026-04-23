SPI-Papier Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Avolta (ex Dufry)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Avolta (ex Dufry)-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Avolta (ex Dufry)-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen Avolta (ex Dufry)-Anteile an diesem Tag bei 37,30 CHF. Bei einem Avolta (ex Dufry)-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 26,810 Avolta (ex Dufry)-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 22.04.2026 auf 48,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 289,54 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 28,95 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Avolta (ex Dufry) bezifferte sich zuletzt auf 6,88 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at