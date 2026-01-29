SPI-Papier Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Avolta (ex Dufry)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Avolta (ex Dufry)-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Avolta (ex Dufry)-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 41,34 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Avolta (ex Dufry)-Aktie investierten, hätten nun 24,190 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 28.01.2026 auf 47,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 151,43 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15,14 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Avolta (ex Dufry) eine Marktkapitalisierung von 6,62 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

