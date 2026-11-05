SPI-Papier Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Avolta (ex Dufry)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Avolta (ex Dufry)-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Avolta (ex Dufry)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Avolta (ex Dufry)-Aktie an diesem Tag 42,36 CHF wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Avolta (ex Dufry)-Aktie investiert hat, hat nun 236,072 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.11.2026 11 756,37 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 49,80 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 17,56 Prozent gesteigert.

Avolta (ex Dufry) war somit zuletzt am Markt 6,50 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at