SPI-Papier Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Avolta (ex Dufry)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Avolta (ex Dufry)-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Avolta (ex Dufry)-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Avolta (ex Dufry)-Aktie letztlich bei 40,25 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 24,845 Avolta (ex Dufry)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 07.01.2026 1 172,17 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 47,18 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 17,22 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Avolta (ex Dufry) belief sich jüngst auf 6,58 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at