SPI-Papier Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Avolta (ex Dufry) von vor 10 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Avolta (ex Dufry)-Aktien gewesen.

Am 19.03.2016 wurde die Avolta (ex Dufry)-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Avolta (ex Dufry)-Anteile 115,75 CHF wert. Bei einem Avolta (ex Dufry)-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 86,393 Avolta (ex Dufry)-Aktien. Die gehaltenen Avolta (ex Dufry)-Aktien wären am 18.03.2026 3 979,25 CHF wert, da der Schlussstand 46,06 CHF betrug. Mit einer Performance von -60,21 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Avolta (ex Dufry) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,29 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at