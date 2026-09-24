Avolta Aktie

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WKN: A0HMLM / ISIN: CH0023405456

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Avolta (ex Dufry)-Investmentbeispiel 24.09.2026 10:03:25

SPI-Papier Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Avolta (ex Dufry) von vor 5 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Avolta (ex Dufry)-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Avolta (ex Dufry)-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 49,80 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 200,803 Avolta (ex Dufry)-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.09.2026 gerechnet (43,04 CHF), wäre die Investition nun 8 642,57 CHF wert. Mit einer Performance von -13,57 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Avolta (ex Dufry) belief sich zuletzt auf 6,09 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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