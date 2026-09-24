Avolta Aktie
WKN: A0HMLM / ISIN: CH0023405456
|Avolta (ex Dufry)-Investmentbeispiel
|
24.09.2026 10:03:25
SPI-Papier Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Avolta (ex Dufry) von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Avolta (ex Dufry)-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 49,80 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 200,803 Avolta (ex Dufry)-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.09.2026 gerechnet (43,04 CHF), wäre die Investition nun 8 642,57 CHF wert. Mit einer Performance von -13,57 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Avolta (ex Dufry) belief sich zuletzt auf 6,09 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Avolta (ex Dufry)
Analysen zu Avolta (ex Dufry)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Avolta (ex Dufry)
|44,64
|0,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerGute Aussichten für ATX-Start -- DAX höher erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Der heimische Aktienmarkt könnte fester starten. Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich Startgewinne ab. Die Aktienmärkte in Fernost finden keine einheitliche Richtung.