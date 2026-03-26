SPI-Papier Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Avolta (ex Dufry) von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Avolta (ex Dufry) eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Die Avolta (ex Dufry)-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 39,98 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,501 Avolta (ex Dufry)-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 25.03.2026 auf 47,58 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 119,01 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 19,01 Prozent gesteigert.

Avolta (ex Dufry) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,50 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at