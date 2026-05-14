SPI-Papier Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Avolta (ex Dufry)-Investment von vor 10 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in Avolta (ex Dufry)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 14.05.2016 wurde das Avolta (ex Dufry)-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 123,40 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,104 Avolta (ex Dufry)-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 356,89 CHF, da sich der Wert eines Avolta (ex Dufry)-Anteils am 13.05.2026 auf 44,04 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 64,31 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Avolta (ex Dufry) belief sich zuletzt auf 6,05 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at