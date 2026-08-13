Avolta Aktie
WKN: A0HMLM / ISIN: CH0023405456
|Profitable Avolta (ex Dufry)-Investition?
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13.08.2026 10:03:44
SPI-Papier Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Avolta (ex Dufry)-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Avolta (ex Dufry)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Avolta (ex Dufry)-Papier an diesem Tag bei 45,12 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Avolta (ex Dufry)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 221,631 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 12.08.2026 auf 49,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 882,09 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 8,82 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Avolta (ex Dufry) bezifferte sich zuletzt auf 6,81 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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