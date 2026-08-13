Avolta Aktie

Avolta für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0HMLM / ISIN: CH0023405456

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable Avolta (ex Dufry)-Investition? 13.08.2026 10:03:44

SPI-Papier Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Avolta (ex Dufry)-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Avolta (ex Dufry) gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Avolta (ex Dufry)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Avolta (ex Dufry)-Papier an diesem Tag bei 45,12 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Avolta (ex Dufry)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 221,631 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 12.08.2026 auf 49,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 882,09 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 8,82 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Avolta (ex Dufry) bezifferte sich zuletzt auf 6,81 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Avolta (ex Dufry)

mehr Nachrichten