Avolta Aktie
WKN: A0HMLM / ISIN: CH0023405456
|Profitables Avolta (ex Dufry)-Investment?
|
16.04.2026 10:03:28
SPI-Papier Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Avolta (ex Dufry)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Avolta (ex Dufry)-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 117,64 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Avolta (ex Dufry)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,850 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 15.04.2026 auf 51,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 43,69 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 56,31 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von Avolta (ex Dufry) belief sich zuletzt auf 7,02 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Avolta (ex Dufry)
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