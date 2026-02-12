Avolta Aktie

Avolta für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0HMLM / ISIN: CH0023405456

Profitabler Avolta (ex Dufry)-Einstieg? 12.02.2026 10:03:36

SPI-Papier Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Avolta (ex Dufry)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Avolta (ex Dufry)-Investment gewesen.

Am 12.02.2021 wurde das Avolta (ex Dufry)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 50,86 CHF. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die Avolta (ex Dufry)-Aktie investiert hat, hat nun 1,966 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 95,52 CHF, da sich der Wert einer Avolta (ex Dufry)-Aktie am 11.02.2026 auf 48,58 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -4,48 Prozent.

Zuletzt verbuchte Avolta (ex Dufry) einen Börsenwert von 6,95 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

