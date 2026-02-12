Avolta Aktie
WKN: A0HMLM / ISIN: CH0023405456
|Profitabler Avolta (ex Dufry)-Einstieg?
|
12.02.2026 10:03:36
SPI-Papier Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Avolta (ex Dufry)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 12.02.2021 wurde das Avolta (ex Dufry)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 50,86 CHF. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die Avolta (ex Dufry)-Aktie investiert hat, hat nun 1,966 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 95,52 CHF, da sich der Wert einer Avolta (ex Dufry)-Aktie am 11.02.2026 auf 48,58 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -4,48 Prozent.
Zuletzt verbuchte Avolta (ex Dufry) einen Börsenwert von 6,95 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!