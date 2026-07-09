SPI-Papier Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Avolta (ex Dufry) von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Avolta (ex Dufry)-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Avolta (ex Dufry)-Aktie bei 107,63 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Avolta (ex Dufry)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,929 Avolta (ex Dufry)-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie auf 52,85 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 49,10 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 50,90 Prozent.

Avolta (ex Dufry) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,65 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at